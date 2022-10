"Bedingungen für Menschen mit Behinderung endlich bessern"

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) hat wegen unzureichender Rahmenbedingungen im Para-Sport erneut Alarm geschlagen. "Noch immer werden Inklusion und Teilhabe in der Praxis erschwert oder gar verhindert und Menschen mit Behinderungen vom Sport ausgeschlossen", sagte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher beim Parlamentarischen Abend des Verbandes in Berlin: "Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen."