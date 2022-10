Ski-Weltcup: Auftakt gesichert, Premiere am Matterhorn nicht

Der Internationale Ski-Verband gab am Mittwoch grünes Licht für die Austragung der traditionellen Riesenslalom-Rennen am 22./23. Oktober in Sölden.

Dem Auftakt des alpinen Ski-Weltcups steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Ski-Verband (FIS) gab am Mittwoch grünes Licht für die Austragung der traditionellen Riesenslalom-Rennen der Frauen und Männer am 22./23. Oktober im österreichischen Sölden. Auf dem Gletscher liegt ausreichend Schnee für die ersten beiden Wettbewerbe.

Ungewissheit herrscht dagegen über die folgenden Rennen. Am letzten Oktober-Wochenende wollen die Abfahrer erstmals auf der neuen Strecke am Matterhorn mit dem Start oberhalb von Zermatt/Schweiz und dem Ziel in Cervinia/Italien starten. Allerdings ist die Strecke wegen Schneemangels noch nicht in einem rennfertigen Zustand.