Handball: Mit 18 Spielerinnen zur EM-Vorbereitung

#Die Reduzierung auf den 16-köpfigen EM-Kader erfolgt spätestens vor dem ersten Spiel der deutschen Mannschaft am 5. November in Podgorica gegen Polen.

Kromer: Wollen „Sportfans allgemein für Frauenhandball begeistern“

Am 24. Oktober trifft sich die Mannschaft zu einem Trainingslager in Großwallstadt, von dort aus geht es am 30. Oktober zu einem Drei-Nationen-Turnier mit Gastgeber Ungarn und Rumänien nach Tatabanya. Im Anschluss daran fliegt das Team am 1. November nach Podgorica, nach dem EM-Auftakt gegen Polen (5. November/20.30) stehen dort noch die Vorrundenspiele gegen Montenegro (7. November/18.00) und Spanien (9. November/20.30) auf dem Programm. Sportdeutschland.tv überträgt alle Spiele live und exklusiv im frei zugänglichen Stream.