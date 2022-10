Sportwetten: FC Bayern Favorit gegen Freiburg

Bayern München geht am Sonntag mit einer Siegquote 1,26 für bwin als deutlicher Favorit in die Partie gegen den SC Freiburg.

Während Borussia Dortmund am Sonntag mit einer Siegquote 2,35 mit leichten Vorteilen bei Fußball-Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin (Quote 2,95) aufläuft, geht Bayern München am Sonntag mit einer Siegquote 1,26 für bwin als deutlicher Favorit in die Partie gegen den SC Freiburg.