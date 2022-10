Anzeige

"Am Rande der Katastrophe": Pressestimmen zu Barca-Debakel - Piqué-Abrechnung, aber Lob für ter Stegen Barca „am Rande der Katastrophe“

Will Mbappé wegen Lewandowski gehen?

Der FC Barcelona steht in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Die spanische Presse ist entsetzt, in Italien wird unter anderem ein DFB-Star gefeiert.

Der FC Barcelona hat im Sommer auf dem Transfermarkt aufgerüstet, mit frischem Personal sollte an alte Zeiten angeknüpft werden. Doch der neue Anlauf in der Champions League könnte schon früh enden.

SPORT1 liefert einen Überblick über das Medienecho zum Kracher im Camp Nou.

SPANIEN

Marca: „Die Champions League vergisst Barca - Gewinnt Inter in Mailand gegen Viktoria Pilsen, scheiden die Blaugrana im Achtelfinale aus - eine sportliche und wirtschaftliche Wunde.“

Mundo Deportivo: „Virtueller K.o. - Nach einem verrückten Spiel ist Barca wieder in der Europa League, wenn Inter am Mittwoch, 26. Mai, zu Hause gegen Viktoria gewinnt. Die Tore von Dembélé und Lewy machten die Fehler von Pique und Busquets wett und ließen Barca noch ein bisschen leben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

As: „Am Rande der Katastrophe - Barca holt in der Nachspielzeit ein Unentschieden gegen Inter, ist aber in der Europa League dabei, wenn die Italiener Viktoria schlagen.“

As zu Piqué: „Piqué, verurteilt von den eigenen Leuten - Der Innenverteidiger, geschlagen von Dzeko, Dumfries oder Lautaro wurde am Ende von den eigenen Fans ausgebuht und begann, sich von der Champions League, und vielleicht auch von Barca, zu verabschieden.“

Sport: „Durch ein Wunder am Leben - Barca holt ein Remis und hat den Einzug ins Achtelfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Die Abwehr ließ die Blaugrana in der 2. Halbzeit im Stich, nur ter Stegen verhinderte das Ausscheiden.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Schrei, Inter! - Verrücktes 3:3 in Barcelona. Jetzt reicht es, Pilsen zu schlagen. Barella und Lautaro mit Toren und Assists, Gosens wacht auf. Inzaghi steht kurz vor dem Sieg. Und Lukakus Rückkehr ist nah (...) Gosens hat noch nie so gut gespielt. Sein Tor könnte für ihn ein neuer Anfang sein.“

Corriere dello Sport: „Es gab zwanzig Minuten, in denen Inter bereits ins Achtelfinale vorgedrungen war und im Camp Nou mit einem seit langem nicht mehr gesehenen Spiel gewonnen hatte. Als Team, alle für einen und einer für alle, auch wenn unerfahrene junge Leute wie Asllani und Bellanova dabei waren. Erst die Lewandowski-Variable löschte Inzaghis Traum aus, der nun bis zum Spiel gegen Viktoria Pilsen warten muss, um ein unerreichbar scheinendes Ziel zu feiern.“

ENGLAND

The Guardian: „Lewandowski hält Barcelonas Hoffnung in pulsierendem Remis am Leben - Barcelona macht einen Schritt zurück vom Abgrund, starrt aber dennoch ins Nichts. Ein spätes Tor von Robert Lewandowski, sein zweites in einer dramatischen Nacht, hält sie in der Champions League - aber auch nur gerade so und wahrscheinlich nicht lange.“

Daily Mail: „Die Katalanen klammern sich dank Robert Lewandowski an ihren Champions-League-Status, nachdem Robin Gosens und Lautaro Martinez sie zweimal kurz vor dem Aus hatten (... aber sie brauchen weiterhin ein Wunder).“

The Sun: „Nou Hope - Lewandowski rettet Barca zweimal vor dem K.o. in der Champions League, aber sie brauchen ein Wunder, um weiterzukommen.“

FRANKREICH

L‘Equipe: „Barca bei Inter am Haken und in großer Gefahr - Barca hat sicherlich einen großen mentalen Aufwand betrieben, um zum 2:2 auszugleichen, und dann erneut zum 3:3. Aber gefangen von den eigenen defensiven Fehler sind die Chancen groß, dass das Team von Xavi die K.o.-Spiele der Champions League zum zweiten Mal in Folge verpasst.“