Italiens Presse feiert: "Der wahre Gosens" erwacht bei Inter - Barca

Justin Bieber zum Einstand? Was Gosens unter der Dusche trällert

Robin Gosens wird nach seinem späten Treffer gegen den FC Barcelona in der italienischen Presse gefeiert - ein neuer Anfang für den DFB-Star?

„Inter findet endlich den wahren Gosens“, schrieb Tuttosport über den laut Gazzetta dello Sport „wieder erwachten“ Profi der Mailänder. „Gosens hat bei Inter bisher noch nie so gut gespielt. Sein Tor könnte für ihn ein neuer Anfang bedeuten“, so die Gazzetta weiter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der 28-Jährige war im Januar von Atalanta Bergamo nach Mailand gewechselt, wegen einer Verletzung aber noch nicht wirklich in Schwung gekommen. Gegen Barcelona brachte Gosens seine Mannschaft nun kurz vor Schluss in Führung, Robert Lewandowski glich in der Nachspielzeit für die Katalanen aus.