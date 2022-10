"Anfang vom Ende für Piqué!" - Barca-Star mit Horror-Vorstellung gegen Inter! Auch Xavi mit deutlicher Ansage

„Solche Fehler sind in der Champions League kostspielig“, sagte auch sein Trainer Xavi im Nachgang der Partie, der die Aussetzer der Defensivreihe um Piqué genau benannte: „Die Fehler in der Verteidigung haben uns das Spiel gekostet.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nervöser Piqué leitet Inters Comeback ein

„Was dann folgte, war ein Festival der Ungenauigkeiten eines nervösen Spielers“, setzte die AS ihre Kritik an der Barcelona-Legende fort, der schon in der ersten Hälfte Schwierigkeiten gegen Inters Altstar Edin Dzeko hatte.

Nervosität, die offenbar auch auf seine Mannschaftskameraden überging. So sah Eric Garcia beim 2:1 durch Lautaro Martinez in der 63. Minute ebenfalls schlecht aus. Auch dieses Tor benannte Xavi in einem Zug mit dem von Piqué verschuldeten Treffer als „einen klaren Fehler“. (NEWS: Wie Barca eine Ikone abschieben will)