WTA: Nächste Runde in Raducanus Trainer-Karussell

Wie die britische Times berichtet, beendet Dmitry Tursunov die Zusammenarbeit mit der US-Open-Siegerin von 2021, um mit einer anderen Spielerin zusammenzuarbeiten. Um wen es sich dabei handeln soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Jedoch heißt es in dem Bericht, dass die Zusammenarbeit in der kommenden Woche beginnen soll. (NEWS: Alles zur WTA)

Tursunov war bereits der vierte Coach der 19-Jährigen in den letzten 16 Monaten. In Wimbledon war 2021 nach dem Achtelfinale Schluss und auch die Zusammenarbeit mit Nigel Sears war nach diesem Erfolg - sie war die jüngste Britin, die in der Open Era die vierte Runde in Wimbledon erreichte.