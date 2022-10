Eishockey, CHL: Die Auslosung der Playoffs LIVE im TV und Stream auf SPORT1

In der CHL werden die Playoffs ausgelost. Wen ziehen die deutschen Vertreter?

Die CHL startet in die K.o.-Phase. Am Donnerstag werden die Playoffs ausgelost – ab 16 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im Stream auf SPORT1.de.

Aus insgesamt acht Vierergruppen qualifizierten sich jeweils die beiden Gruppenbesten Teams. Insgesamt kämpfen so noch 16 Teams um den Titel. (NEWS: Alles zur CHL)

CHL: Drei Deutsche Teams kämpfen um den Titel

Die acht Gruppensieger und Gruppenzweiten werden dabei jeweils in einen Topf eingeteilt, so dass im Achtelfinale immer ein Gruppenerster auf einen Gruppenzweiten trifft. Die Hinspiele steigen am 15. und 16. November.