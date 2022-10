Formel 1: Streit um Budget-Obergrenze - Red Bull weist Schuld von sich

"So macht die Formel 1 keinen Spaß mehr!"

Die FIA stellt bei Red Bull einen Verstoß gegen die Budget-Obergrenze fest. Der Rennstall will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Ralf Schumacher fordert derweil eine weitere Untersuchung.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko (79) war noch nicht ganz bei Kräften, als SPORT1 ihn am Telefon erreichte. „Ich war schon in Japan erkältet“, so der gelernte Jurist aus Graz. „Jetzt versuche ich, mich zuhause gesund zu pflegen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)