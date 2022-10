Kurios: Brady und Tennis-Legende Clijsters werden Eigentümer in der MLP

Quarterback Tom Brady sorgt auf und neben dem Platz für viele Schlagzeilen. Nun investiert er in eine junge Liga - wie auch ein ehemaliger Tennis-Star.

Quarterback Tom Brady und die ehemalige Tennis-Spielerin Kim Clijsters haben in die Liga investiert. Sie sind Teil der Knighthead Capital Management, die in der kommenden Saison ein neues Team in der MLP gründen wird. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)