WWE-Rivale AEW enthüllt bei Dynamite nächsten bekannten Neuzugang

Ein weiteres bekanntes Gesicht der Wrestling-Szene hat sich WWE-Rivale All Elite Wrestling angeschlossen - und damit eine seit langem gehegte Erwartung wahr gemacht.

Renée Paquette, die Ehefrau von AEW World Champion Jon Moxley, hat einen Vertrag bei AEW unterschrieben und wurde bei der TV-Show Dynamite in ihrer Heimatstadt Toronto den Fans erstmals präsentiert. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Renée Paquette folgt ihrem Mann Jon Moxley zu AEW

Nach Abgang bei WWE Podcasterin, Autorin und Mutter

Am Nachmittag bestätigte AEW-Boss Tony Khan nun die Verpflichtung Paquettes, die am Abend die Show Dynamite eröffnete und danach durch ein kurzes Interview mit Christian Cage zum Ringgeschehen überleitete. Paquette führte danach noch diverse Backstage-Interviews.

Paquette war seit 2012 bei WWE aktiv und entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einer der beliebtesten Persönlichkeiten abseits des Rings, durch ihre Auftritte in der Reality-Show Total Divas wurde sie auch einem größeren Publikum bekannt.

Nach ihrem WWE-Abgang startete Young einen erfolgreichen Podcast (The Sessions with Renee Paquette), veröffentlichte ein Kochbuch und gründete eine Familie mit Moxley - im Juni 2021 kam Tochter Nora Murphy zur Welt. Paquette half dem früheren Dean Ambrose auch durch die schwere Zeit seiner Alkoholtherapie am Ende des vergangenen Jahres.