Mouratoglou coacht dänisches Top-Talent Rune

Rune trainiert bereits seit 2016 in Mouratoglous Akademie. In diesem Jahr gelang dem Teenager der Durchbruch, in München gewann er auf Sand seinen ersten Titel auf der ATP-Tour und kletterte in der Weltrangliste unter die Top 30. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Halep soll nach einer Operation erst 2023 auf die Tour zurückkommen.