3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Meppen (Samstag, 14:00 Uhr)

Nachdem es in den letzten sieben Partien keinen Sieg zu verbuchen gab, will der SV Meppen gegen den FC Ingolstadt 04 in die Erfolgsspur zurückfinden. Letzte Woche siegte Ingolstadt gegen den TSV 1860 München mit 2:1. Damit liegt der FCI mit 16 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Meppen musste sich am letzten Spieltag gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 0:1 geschlagen geben.