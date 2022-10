Bundesliga: RB Leipzig – Hertha BSC (Samstag, 18:30 Uhr)

Am Samstag trifft RB Leipzig auf Hertha BSC. Zuletzt spielte RB unentschieden – 1:1 gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Hertha trennte sich im vorigen Match 2:2 vom Sport-Club Freiburg.

Auf fremden Plätzen läuft es für Hertha BSC bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere vier Zähler. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch dreimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die volle Punkteausbeute sprang für die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.