3. Liga: VfL Osnabrück – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

Der VfL Osnabrück hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als 1860 zum Gegner. Die dritte Saisonniederlage kassierte Osnabrück am letzten Spieltag gegen SG Dynamo Dresden. Am letzten Samstag verlief der Auftritt des TSV 1860 München ernüchternd. Gegen den FC Ingolstadt 04 kassierte man eine 1:2-Niederlage.

Mit 23 Punkten steht 1860 auf dem Platz an der Sonne. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Das bisherige Abschneiden der Mannschaft von Michael Köllner: sieben Siege, zwei Punkteteilungen und ein Misserfolg.