Champions Leeague - Ulreich trotz Bayern-Sieg: „Wir haben Redebedarf“ Bayern: „Wir haben Redebedarf“

Wieder Gegentore: Fehlt Bayern-Defensive Qualität?

Felix Fischer, Maureen Luginger

Von den drei Bundesligisten im Champions-League-Einsatz jubelt nur der FC Bayern. Doch auch beim Rekordmeister gibt es einige kritische Stimmen.

Der FC Bayern hat sich mit einem 4:2-Sieg bei Viktoria Pilsen den Achtelfinal-Einzug gesichert. Dagegen müssen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen nach Niederlagen um den Einzug in die K.o.-Phase bangen.

Die Stimmen aus Pilsen, London und Leverkusen.

VIKTORIA PILSEN - FC BAYERN (2:4)

Julian Nagelsmann bei DAZN:

...über das erste Gegentor: „Generell müssen wir einen Einwurf ähnlich verteidigen wie im Spiel auch, mit einer Kette, die aktiver ist. Wir stehen da mit den Innenverteidiger sehr zentrumslastig, dass wir schon irgendwie das Gefühl haben, wir können den Einwurf gar nicht verteidigen, weil sowieso eine Flanke reinkommt. Wir müssen einfach mehr Druck auf dem Flügel erzeugen, durch Innenverteidiger, die den Raum schließen, oder zumindest ein Sechser, der vor der Kette bleibt. So ist der Raum riesig. Für Pilsen war es ganz schön, für uns weniger.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

..über das zweite Gegentor: „Wir müssen vorher im Mittelfeld länger drauf bleiben im Zweikampf. Wir gehen einfach weg aus der Situation und lassen dem Gegner extrem viel Zeit, die Bälle durchzukombinieren“

...über die Rotation: „Es geht nicht um Schonen, sondern um allen Rhythmus zu geben. Ich finde schon, dass wir auch da gerne beide Halbzeiten gewinnen könnten. Jeder hat den Anspruch, immer zu spielen. Ich glaube schon, dass es normal ist, wenn du viel wechselst. Paul (Wanner, d.R.), der kein gelernter Linksverteidiger ist, hat es heute gut gemacht. Trotzdem passiert es mal, dass ein Gegner aufkommt. Im heimischen Stadion bei 0:4 ist jetzt vielleicht nicht mehr der letzte Punch bei uns da, das ist glaube ich auch normal. Wir haben am Sonntag ein extrem wichtiges Spiel (gegen Freiburg, d.R), aber ich finde, wir waren sehr konzentriert, haben vor allem in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, besser als im Hinspiel. Und ich finde in der Gruppe mit 12 Punkten vorne zu liegen, ist auch nicht so schlecht.“

Leon Goretzka bei DAZN:

„Ich freue mich, dass ich zwei Tore machen konnte, glaube aber nicht, dass ich das so Spiel für Spiel wiederholen kann. Es war ganz wichtig, dass wir heute wieder in die Richtung gehen. Wir waren schon hochmotiviert in der Kabine, das geradezurücken und gleich wieder in die Richtung zu marschieren, die wir nach der Länderspielpause eingeschlagen haben. Und jetzt einfach Step für Step, Spiel für Spiel uns in einen Rausch spielen - und das war heute wieder ein guter Schritt.“

...über die Gegentore in der 2. Halbzeit: „Ich glaube, wir müssen das seriös zu Ende spielen. Es ärgert mich persönlich und bestimmt auch die Jungs, die in der letzten Reihe spielen, dass wir noch zwei Gegentore kassiert haben. Es sind Themen, aus denen wir in der jüngsten Vergangenheit gelernt haben sollten. Ansonsten war es heute über weite Strecken sehr konzentriert und ein sehr seriöser Auftritt.“

... die Gründe für das Nachlassen in der 2. Halbzeit: „Es ist schwer zu sagen. Wenn wir es wüssten, würden wir es abstellen. Man hat schon gegen Dortmund gesehen, dass wir zum Schluss ins Schwimmen kommen und das 2:2 bekommen. Heute bekommen wir auch wieder zwei Gegentore, das ist nicht gut. Aber trotzdem ist das heute eher ein Abend, bei dem man auch auf die positiven Dinge gucken kann“

Sven Ulreich bei DAZN:

„Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, wo wir die Spielkontrolle hatten und auch gute Chancen hatten und auch die Tore gemacht haben. In der zweite Halbzeit haben wir dann meiner Meinung nach ein bisschen wenig gemacht und Pilsen unnötig zurückkommen lassen mit zwei Toren. Das ist sehr bitter, weil wir uns eigentlich vorgenommen haben, heute wieder zu Null zu spielen. Das war wirklich unnötig und da haben wir in der zweiten Halbzeit nicht so die Präsenz gehabt wie es sein sollte“

„Wir wussten, dass es hier auswärts auch ein heißer Tanz werden könnte, aber in der ersten Halbzeit haben wir gar nichts anbrennen lassen, sondern einfach unser Spiel gespielt. Wir hatten eine gute Positionstreue und immer wieder die Schnittstellen gefunden. Wir haben uns gute Chancen rausgespielt - das war positiv und deswegen war die Umsetzung in der ersten Halbzeit hervorragend.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

...über die Gegentore in der 2. Halbzeit: „Da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Dass wir das nochmal aufarbeiten, dass wir in manchen Situationen nicht konsequent waren und dann auch Pilsen zu oft den Raum gegeben haben, gerade vor der Abwehrkette. Da mussten wir dann oft hinterherrennen. Deswegen müssen wir das schon ansprechen, aber vielleicht ist es auch dem ganzen Wechseln geschuldet, weil wir auch einige Verletzte haben und man dann doch die Belastungssteuerung machen wollte. Deswegen mussten wir da in der zweiten Halbzeit schon Körner lassen, und deswegen haben wir auf jeden Fall Redebedarf, dass wir dann nächstes Mal nicht zwei Gegentore gegen Pilsen bekommen“

...über die Rückkehr von Manuel Neuer: „Bei Manu schauen wir von Tag zu Tag, wie es ihm geht“

TOTTENHAM - FRANKFURT (3:2)

Markus Krösche:

Wir sind gut ins Spiel gekommen“, sagte Sportvorstand Markus Krösche: „Dann hat Tottenham seine sehr hohe Qualität im Umschaltverhalten ausgespielt, die Tore eiskalt gemacht. Es ist ärgerlich, aber die Jungs haben alles versucht.“

Sebastian Rode bei DAZN:

„Sie haben brutale Qualität, sie haben jede freie Situation genutzt. Kane hat die Bälle gut festgehalten und dann Son angespielt, der ein Tor erzielt hat. Wir haben gut angefangen, haben versucht, hoch zu pressen, aber sie haben es immer geschafft, Kane mit einem langen Ball zu finden und dann hatten wir Probleme, den schnellen Son zu verteidigen.“ - Rode bei dazn

„Es ist schwierig für uns zentrale Mittelfeldspieler, auf der einen Seite hoch zu pressen, aber auf der anderen Seite unserer Verteidigung zu helfen. Das haben wir heute nicht geschafft. Es ist eine brutal enge Gruppe, alles ist für uns möglich, wenn wir unsere beiden Spiele gewinnen.“

Trotz bitterer Pleite: Tah lobt Umstellungen von Alonso

BAYER LEVERKUSEN - FC PORTO (0:3)

Xabi Alonso bei uefa.com:

„Wir müssen das Spiel analysieren, morgen zurückkommen und weitermachen. Heute hat es weh getan, aber so ist der Fußball. Heute ist eine Lektion für uns.“

