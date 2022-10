Brügge und Neapel im Achtelfinale - Lewandowski verhindert Barca-K.o.

Belgiens Titelträger FC Brügge und Italiens Ex-Meister SSC Neapel sind in der Fußball-Champions-League zusammen mit Bayern München den Favoriten Real Madrid und Manchester City ins Achtelfinale gefolgt. Im Schatten eines 7:1 (1:1)-Schützenfestes des FC Liverpool bei den Glasgow Rangers reichte Brügge am vierten Spieltag in der Gruppe B von Bundesligist Bayer Leverkusen ein 0:0 bei Atletico Madrid zum erstmaligen Sprung in die Runde der besten 16. Neapel schaffte die Qualifikation in der Gruppe A durch ein 4:2 (2:0) gegen den niederländischen Rekordchampion Ajax Amsterdam.