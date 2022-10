Champions League: Son schießt Eintracht Frankfurt ab - Bayer Leverkusen geht bei Alonso-Debüt gegen Porto unter

Die Eintracht hat beim Auswärtsspiel gegen Tottenham mit 2:3 (1:3) verloren. Nach einem starken Start und der Führung durch Daichi Kamada (14.) schlugen die Hausherren umso stärker zurück. Heung-Min Son glich in der 20. Minute aus. Danach brachte Harry Kane die Spurs durch einen Elfmeter in Führung.

Bayer Leverkusen vermasselt das Champions-League-Debüt von Xabi Alonso und verlor mit 0:3 (0:1) gegen den FC Porto. In einer starken ersten Hälfte geriet die Werkself durch einen Treffer von Galeno (6.) in Rückstand. Durch zwei strittige Elfmeter-Entscheidungen erzielte Mehdi Taremi das 0:2 und 0:3 aus Leverkusener Sicht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League) .

Champions League: Son schießt Eintracht ab

Im Spiel der Eintracht erzielte Kamada den Führungstreffer mit Beihilfe von Spurs-Verteidiger Eric Dier. Dem englischen Nationalspieler versprang der Ball, wodurch Jesper Lindström ihm die Kugel abluchste. Nach einem Pass in die Mitte zeigte Sebastian Rode hervorragende Übersicht und legte auf den Japaner ab, der in der 14. Minute aus vier Metern locker einschob.

"Nicht mal in der Oberliga Westfalen!" Bayer-Fehlstart macht Fantalk fassungslos

Nur knapp sechs Minuten später wurde es wieder brenzlig für die Gäste. Kristijan Jakic brachte Kane mit einem zu harten Körpereinsatz zu Fall. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Carlos del Cerro auf Elfmeter. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän in der 29. Minute zum 2:1.

Schon in der 36. Minute legten die Spurs mit einem wunderbaren Treffer nach. Pierre-Emile Höjbjerg tankte sich am rechten Strafraumrand durch und flankte butterweich auf Son, der überragend und völlig frei mit einer tollen Volley-Abnahme den Ball im Tor versenkte. Die Eintracht erwischte den besseren Start im Spiel. Den Hausherren genügte eine starke Viertelstunde, um das Spiel noch im ersten Durchgang voll in seine Richtung zu drehen.