Athletenvertreter Klein: Keine Alternative zum Russland-Bann

Allerdings passiert in einigen Sportarten gerade genau dies. So will der Internationale Ski- und Snowboardverband (FIS) am 22. Oktober über die Rückkehr entscheiden. Sportlerinnen aus Norwegen und Schweden drohen mit Boykott. Der Boxverband IBA hat die Wiederaufnahme der russischen Athleten bereits beschlossen. Bis auf wenige Ausnahmen etwa im Tennis, Radsport und Schach sind diese nach der russischen Invasion in die Ukraine aus dem Weltsport verbannt worden.