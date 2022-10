Champions League: Bayern-Boss Kahn erklärt BVB-Ausraster - und stärkt Nagelsmann

Vor dem Champions League-Spiel bei Viktoria Pilsen erklärte der Ex-Titan seine Emotionen: „Wenn man in der 95. Minute ein Spiel verliert und der Schiedsrichter nicht mal mehr anpfeift, was ja auch richtig war, dann kann man sich auch schon mal ärgern“, erklärte er bei DAZN.

Der Moment des Ausgleichs habe in Kahn alte Erinnerungen geweckt, schließlich habe er in seiner Karriere schon zahlreiche späte Rückschläge hinnehmen müssen: „Es gibt Momente, da kommt bei mir wieder der Fußballer zum Vorschein. So ein Moment in Dortmund, das triggert natürlich. Es holt wieder alte Gefühle in einem hoch.“