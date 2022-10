Ski: Norwegerinnen stützen schwedische Boykott-Drohung

"Ich bin bei einem Boykott dabei", sagte Ragnhild Haga, Doppel-Olympiasiegerin von 2018. Es würde sich angesichts des Krieges in der Ukraine "seltsam" anfühlen, gegen Russinnen anzutreten, sagte sie am Mittwoch.

Auch Staffel-Weltmeisterin Tiril Udnes Weng betonte, sie sei gegen eine Teilnahme russischer Athletinnen am Weltcup oder der WM in Planica (21. Februar bis 5. März). Sie verstehe nicht, warum es der FIS so schwer falle, sich dagegen zu entscheiden: "Es würde sich sehr falsch anfühlen, wenn sie am Start stünden. Das Letzte, was ich will, ist es, neben jemandem aus Russland anzutreten. Ich unterstütze die Schwedinnen."