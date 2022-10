Bahnrad-WM: Sprint-Team um Hinze mit Weltrekord ins Finale

Die Titelverteidigerinnen Hinze, Lea Friedrich und Pauline Grabosch blieben in der ersten Runde in 45,983 Sekunden 81 Tausendstel unter ihrer eigenen Marke von der WM 2021 (46,064).

Schon in der Qualifikation am frühen Mittwochabend war das Trio in 46,573 die beste Zeit gefahren. Im Finale geht es für Hinze, die nach ihrem sechsten WM-Titel greift, und ihre beiden Kolleginnen am späten Mittwochabend gegen China um Gold. Die Chinesinnen waren in 46,458 deutlich langsamer.