DSV sucht neuen Wasserball-Bundestrainer

Der Deutsche Schwimm-Verband sucht nach einem neuen Bundestrainer für die Wasserballer. Wie der DSV am Mittwoch bekannt gab, hat Coach Petar Porobic seine Tätigkeit nach einem Jahr auf „eigenen Wunsch“ beendet. Der 65-Jährige aus Montenegro war im Oktober 2021 auf den langjährigen Bundestrainer Hagen Stamm gefolgt und betreute die DSV-Auswahl in diesem Jahr bei der WM in Budapest und der EM in Rom.