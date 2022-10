Kanadierin Remme startet für DSV

Die kanadische Skirennläuferin Roni Remme wird ab der kommenden Weltcup-Saison für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start gehen. Das gab die 26-Jährige, deren Großmutter aus Deutschland stammt, am Mittwoch in den Sozialen Medien bekannt. Der DSV bestätigte den Wechsel auf Anfrage.

Remme hatte ihren internationalen Durchbruch im Winter 2018/19. Damals holte sie als Zweite in der alpinen Kombination von Crans Montana ihre einzige Podestplatzierung im Weltcup. Bei der WM in Are fuhr sie in derselben Disziplin als Fünfte in die Nähe der Medaillenränge. In den vergangenen beiden Wintern kam Remme im Weltcup nicht mehr in die Top 15.