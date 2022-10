Anzeige

Champions League: Neapel stürmt ins Achtelfinale - Atlético patzt erneut gegen Brügge Neapel stürmt ins Achtelfinale

Nach Tragödie! Neapel-Trainer mit starker Rosen-Geste auf PK

SPORT1

Der SSC Neapel macht gegen Ajax Amsterdam den Achtelfinaleinzug perfekt. Atlético Madrid verzweifelt vor dem Brügge-Tor.

Der SSC Neapel und der FC Brügge haben den Einzug ins Achtelfinale der Champions League klar gemacht!

Gegen Ajax Amsterdam, die von den Neapolitanern im Hinspiel noch mit 6:1 aus dem eigenen Stadion gefegt wurden, gewann die Elf von Jorge Sampaoli mit 4:2 (2:0). Die Tore zur Führung für die Italiener erzielten Hirving Lozano (4.) und Giacomo Raspadori (16.).

Anzeige

Ex-Bremer Davy Klaassen traf in der 49. Minute zum 1:2 für Ajax. Das 3:1 markierte Khvicha Kvaratskhelia per Handelfmeter (62.). In der 83. Minute traf Steven Bergwijn für die Gäste. Victor Osimhen machte kurz vor Schluss das 4:2.

Im Parallelduell hatte es Atlético Madrid mit dem Überraschungsteam der Champions League zu tun. Gegen die Belgier kam die Simeone-Elf nicht über ein Unentschieden hinaus und verpasste wichtige Punkte im Kampf um den Achtelfinaleinzug.

Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 0:0 (0:0), was sich für die Gäste eher nach einem Sieg angefühlt haben wird. Entsprechend groß war der Jubel nach Schlusspfiff. Mit zehn Punkten stehen die Chancen gut auf den Gruppensieg. Das Achtelfinalticket wurde damit schon gelöst. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).

Lozano sorgt für frühe Neapel-Führung

Bereits in der vierten Minute schlug der formstarke Tabellenführer der Serie A zu. Nach einem Doppelpass zwischen Lozano und Piotr Zielinski flog der Ball auf den Kopf des 1,75 Meter großen Mexikaners, der die Kugel überlegt ins lange Eck lenkte.

Bereits in der 16. Minuten legten die Hausherren nach. Kvaratskhelia, der vor allem in Halbzeit Zwei die rechte Abwehrseite der Gäste schwindelig spielte, fand Sturmkollege Raspadori im Strafraum. Nach einem Haken knallte der Italiener den Ball unhaltbar in den linken Winkel.

Im weiteren Verlauf versuchte das Team von Alfred Schreuder mutig nach vorne zu spielen. Große Chancen kamen dabei jedoch nicht rum. Neapel ging nach dem 2:0 ein wenig vom Gaspedal, wenn die Azzurri jedoch Tempo machten, war für die schnellen Offensivmänner kein Halten.

Eine verdiente Führung für die Hausherren im Stadio Diego Maradona zur Halbzeit.

Anzeige

Kvaratskhelia zerstört Comeback-Gedanken

Nach der Pause haben die Gäste sich um den Anschluss bemüht. In der 49. Minute erzielte Klaassen mittig im Sechszehner nach Flanke von Calvin Bassey mit einem wuchtigen Kopfball das 1:2 aus Sicht von Ajax.

Dadurch wurden Neapel geweckt und wieder aktiver. In der 59. Minute schoss der eingewechselte Tanguy Ndombele den Ball aus kurzer Distanz an die Hand von Jurrien Timber. Schiedsrichter Felix Zwayer entschied nach einem Blick auf den Monitor auf Handelfmeter.

Der überragende Kvaratskhelia verwandelte den Ball in der 62. Minute souverän in den linken Winkel.

In der 81. Minute hatte die Schreuder-Elf nochmals Comeback-Hoffnungen. Juan Jesus foulte Brian Brobbey, woraufhin der Unparteiische Elfmeter pfiff. Bergwijn übernahm die Verantwortung und machte sein zweites Tor im laufenden Wettbewerb.

Osimhen markierte mit dem 4:2 nach Patzer von Daley Blind den Endstand. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Atlético scheitert vor dem Tor

Im anderen Spiel legten beide Mannschaften los wie die Feuerwehr. Die erste große Chance hatten die Rojiblancos in der 14. Minute als Antoine Griezmann mit zwei gefährlichen Aktionen Brügge-Schlussmann Simon Mignolet prüfte, der jedoch stark parierte.

Auch in den folgenden Minuten drückte Atlético auf den Führungstreffer. Insbesondere Griezmann strahlte große Torgefahr aus.

Anzeige

In der 44. Minute waren die Madrilenen im Glück. Buchanan zog rechts in den Strafraum der Hausherren ein und wurde vermeintlich von Nahuel Molina zu Fall gebracht. Schiedsrichter Makkelie entschied auf Strafstoß, sah sich die Aktion aber nochmal an und nahm die Entscheidung zurück.

Spielerisch war die Mannschaft von Diego Simeone tonangebend, eine Führung zur Pause wäre mehr als verdient gewesen.

Brügge vorzeitig im Achtelfinale

Auch nach der Pause versuchten die Madrilenen den Führungstreffer gegen den Überraschungsersten aus Brügge zu erzielen. Vor dem Tor kamen Rot-Blauen jedoch zu keinen zwingenden Chancen in Hälfte Zwei.

Ab der 82. Minute waren die Gäste zudem in Unterzahl nach einer Gelb-Roten Karte für Kamal Sowah. In Folge presste Atletico auf den Führungstreffer.

Gegen aufopferungsvolle Belgier blieben die Hausherren glücklos vor dem Tor. Symbolisch für die Leistung Brügges war die Gesichtsabwehr von Mignolet nach einem Schuss aus kurzer Distanz von Alvaro Morata. Mignolet wurde nach dem Spiel zum Man of the Match gekürt.

Die Mannschaft von Philippe Clement zieht damit vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League ein und macht damit auch den ersten Achtelfinaleinzug der Vereinshistorie klar. Brügge ist außerdem die erst zweite belgische Mannschaft neben KAA Gent, die das schaffte.

Alles zur Champions League bei SPORT1