Champions League: Bayer Leverkusen - FC Porto, Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt, LIVE im TV, Stream, Ticker Gelingt Alonsos CL-Debüt?

Dieser Alonso-Kniff befreit Bayer

Bayer Leverkusen peilt in der Champions League gegen den FC Porto einen Sieg an. Auch Eintracht Frankfurt will ein besseres Ergebnis als im Hinspiel erzielen.

Nutzt Bayer Leverkusen den Aufwind des Trainerwechsels?

Die Werkself feierte am vergangenen Wochenende beim Debüt von Trainer Xabi Alonso einen 4:0-Erfolg gegen Schalke 04. Am Mittwochabend ist der FC Porto in der Champions League zu Gast. Gelingt Alonso auch in der Königsklasse das perfekte Debüt? (Champions League: Bayer Leverkusen - FC Porto, 21 Uhr im LIVETICKER)

Die Leverkusener sind in der Gruppe B nach nur drei Punkten aus drei Spielen unter Druck, vergangene Woche verloren sie das Hinspiel in Portugal. Dieses hatte die Entlassung von Gerardo Seoane zur Folge. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Champions League: Bayer - Porto, Tottenham - Frankfurt

Die Konstellation in der Gruppe B ist kompliziert. Da Überraschungsteam FC Brügge nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen das Achtelfinale vor Augen hat, duellieren sich höchstwahrscheinlich Leverkusen, Porto und Atlético Madrid um das zweite Achtelfinalticket. Ein Sieg gegen die Portugiesen würde die Werkself da in eine gute Ausgangsposition bringen. Verlieren sollte das Team allerdings auf keinen Fall.

„Wir brauchen eine Top-Top-Leistung“, forderte Alonso vor dem Rückspiel: „Wir wissen, wie wichtig ein Sieg für uns wäre.“ Die Stimmung im Team sei gut, erklärte der Spanier. „Wir brauchen die drei Punkte“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Das gilt auch für Eintracht Frankfurt. Nach der Blamage von Bochum traten Mario Götze und Co. die Reise nach England mit ordentlich Frust im Gepäck an - aber auch mit einer klaren Vorgabe. „Verlieren verboten“: So lautet das Motto der Hessen für das Rückspiel bei Tottenham Hotspur.

Eintracht will Chance nutzen

„Es gilt, nicht zu verlieren. Dann wird es in den letzten beiden Spielen spannend“, betonte Kapitän Sebastian Rode vor der Partie im Nordosten Londons am Mittwoch: „Wir glauben an unsere Chance. Und die wollen wir auch nutzen.“ Ansonsten droht in der umkämpften Gruppe D der frühe Königsklassen-K.o. - und ein jähes Ende der Traumreise durch Europa.

Beim 0:0 im Hinspiel gegen die Spurs hatten die Euro-Adler überzeugt. Doch auch die Gruppe D ist umkämpft. „Es geht erwartet eng zu in der Gruppe, am Ende könnte auch der direkte Vergleich entscheidend sein“, warnte Glasner, dessen Eintracht mit vier Punkten gleichauf mit Tottenham in Lauerstellung hinter Sporting Lissabon (6 Zähler) liegt.

So können Sie die Spiele der Champions League LIVE verfolgen:

TV: -

- Stream: DAZN (Konferenz oder Einzelspiel)

(Konferenz oder Einzelspiel) Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Leverkusen - Porto: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapie - Amiri, Aranguiz, Demirbay, Bakker - Diaby, Hudson-Odoi - Schick

Porto: Costa - Conceicao, Cardoso, Carmo, Wendell - Uribe, Eustaquio - Otavio, Pepe - Mehdi Taremi, Evanilson

Tottenham - Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Tottenham: Lloris - Romero, Dier, Davies - Doherty, Höjbjerg, Bentancur, Perisic - Richarlison, Kane, Son

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Jakic, Sow, Rode, Lenz - Götze, Lindström - Kolo Muani

