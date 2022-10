Manchester United: Ronaldo wehrt sich gegen Anklage nach Handy-Vorfall

„Wir haben darüber gesprochen, er wird das nicht akzeptieren“, sagte Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag am Mittwoch. Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo hatte nach dem 0:1 beim FC Everton einem jungen Fan das Handy aus der Hand geschlagen.

Ronaldos Verhalten, so der Vorwurf des Verbandes, sei „nach dem Schlusspfiff unangemessen und/oder gewalttätig“ gewesen, hieß es in der am 23. September erhobenen Anklage. Im August hatte die Polizei Ronaldo zu dem Vorfall befragt und ihn verwarnt.