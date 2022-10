Champions League: Barcelona - Inter Mailand, Liverpool, Atlético und Neapel LIVE im TV, Stream, Ticker

Das Team um Robert Lewandowski tritt am Mittwochabend am 4. Spieltag der Champions League zum Rückspiel gegen Inter Mailand an. Für die Katalanen heißt es in diesem Spiel: Ein Sieg ist Pflicht. Das Team von Trainer Xavi steht mit dem Rücken zur Wand. (Champions League: FC Barcelona - Inter Mailand, 21 Uhr im LIVETICKER)