Robert Lewandowski grüßt von Bayern-Adventskalender - das steckt dahinter

Die Fans des FC Bayern reiben sich beim Blick in den Online-Shop des Rekordmeisters verwundert die Augen, weil Robert Lewandowski den Adventskalender ziert. Ein peinlicher Fehldruck oder Kalkül?

Und so mancher Fan dürfte zunächst einmal irritiert gewesen sein, denn: Robert Lewandowski hält auf dem Kalender gemeinsam mit Leroy Sané die Meisterschale in die Höhe. Dabei steht der ehemalige Torjäger doch seit Sommer in Diensten des FC Barcelona.