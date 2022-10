Valorant: Das steck hinter der Abkürzung IGL

Der Begriff IGL ist eine Abkürzung, die nicht nur in Valorant geläufig ist. Trotzdem ist es vor allem in dem taktisch geprägten Shooter eine enorm wichtige Rolle. Für was steht IGL?

Fans von FPS-eSport werden mit dem Begriff IGL bereits in Berührung gekommen sein. Es ist die Abkürzung von In-Game-Leader – und keine offizielle Rolle in Valorant. Kurzgesagt ist es ein Äquivalent zum Team-Kapitän. Dieser sollte die Kommandos geben und den Überblick behalten.

Vor allem in engen Partien kommt es auf jede Runde und jedes Aufeinandertreffen an. Mit präzisen Ansagen, wie sich die Gruppe an Spielern am besten positionieren soll, lässt sich oftmals ein entscheidender Vorteil erzielen.