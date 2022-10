Eintracht Frankfurt: Kolo Muani im Exklusiv-Interview! Jetzt spricht der Shootingstar

Kolo Muani: So lief mein Einstand bei der Nationalmannschaft

Der Franzose kam ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt und eroberte sofort einen Stammplatz. Zwei Tore und fünf Vorlagen in der Bundesliga, dazu noch ein Assist im DFB-Pokal: Trainer Oliver Glasner kann sich auf seine Nummer 9 verlassen. (BERICHT: Trapp-Zoff wirft Fragen auf)

Nationalcoach Didier Deschamps ist deshalb auch auf ihn aufmerksam geworden. Bei der Équipe Tricolore sammelte Kolo Muani seine ersten Einsatzminuten. Reicht es bei ihm noch für die Winter-Weltmeisterschaft in Katar?

Im SPORT1 -Interview ordnet Kolo Muani seine Chancen ein, spricht über seinen starken Start in Frankfurt und über Star-Mitspieler Mario Götze.

Der beste Neuzugang der Bundesliga? „Würde ich nicht sagen“

SPORT1: Sie haben sich auf dem Platz schnell integriert. Da erleben wir Sie als schnellen, wuchtigen, sehr fleißigen Stürmer. Was kennzeichnet Sie denn abseits des Platzes?

Kolo Muani: Außerhalb des Platzes bin ich gerne zu Hause und genieße die Zeit in meinen eigenen vier Wänden. Ich verbringe meine Freizeit gerne mit meinen Freunden und lache sehr viel. Ab und zu spiele ich auch Videospiele. Natürlich darf FIFA dann nicht fehlen ( lacht ).

Kolo Muani: Die Eintracht-Fans sind fulminant, sie pushen die Mannschaft und helfen uns. Mich hat es sehr gefreut, dass ich trotz meines Platzverweises gegen Union Berlin Applaus erhalten habe. Die Fans haben meine Leistung honoriert. Das hat mir in diesem schwierigen Moment sehr geholfen.

SPORT1: Gegen Tottenham Hotspur stand ein hochintensiver Kampf auf dem Programm. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware, auch Sie kamen gegen die robusten Verteidiger kaum zum Zug. Ist der Unterschied zwischen Bundesliga- und Champions-League-Abwehrreihen doch so groß?

Kolo Muani: Die Bundesliga zählt nicht umsonst zu den stärksten Ligen der Welt, doch die Champions League ist eine andere Herausforderung. Es liegt auch an mir, mir das nötige Rüstzeug für dieses Level anzueignen und dort genauso zu performen wie in der Bundesliga. Aber es stimmt: Die Champions League ist einer der schwierigsten Wettbewerbe, wenn nicht sogar der schwierigste Wettbewerb der Welt. (VIDEO: So bereitet sich Frankfurt auf Tottenham vor)