DAZN: Streaming-Anbieter startet Rückholaktion nach Preissteigerungen - Nutzer verärgert

Diese Rückholaktion stößt den meisten Nutzern auf Facebook übel auf. So häufen sich Kommentare wie dieser: „Gekündigt und das bleibt auch so, 14,99 Euro war meine Schmerzgrenze.“

Ein weiterer User schließt sich dieser Aussage an: „Für 14.99 wäre ich wieder dabei.“

„Einfach DAZN boykottieren. Ist das Beste. Und ich wette dann kommen die mit einem Monats-Abo zwischen 9.99€ und 14.99€“, lautet ein Vorschlag in den Kommentaren.

„Die Rolle rückwärts hättet ihr euch sparen können“

Nutzer fordern Angebots-Pakete

Einige Kommentare fordern auch das Angebot von Paketen, sodass einzelne Sportangebote für einen geringeren Preis abonniert werden können: „Schade das DAZN keine Pakete anbietet. Hatte es immer wegen Handball und den US Sport.“

Ein weiterer User schließt sich an: „Das Absurde ist: 29,99€ sind für das Gesamtangebot vollkommen in Ordnung - nur nutzt dieses eben kaum einer. Aber, dass man einzelne Sparten abonnieren kann, vermisse ich bei Premiere/Sky auch schon seit fast 20 Jahren, wieso also sollte DAZN das können?“