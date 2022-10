DHB: Semper zurück in der Nationalmannschaft - Schafft er den Sprung zur WM?

Anzeige

Sebastian Mühlenhof

Franz Semper ist nach einer langen Leidenszeit zurück in der Nationalmannschaft. Der Nachrücker für den verletzten Fabian Wiede ist jedoch mehr als nur ein Ersatzmann.

Nach drei Jahren ist Franz Semper zurück in der Nationalmannschaft.

Es ist die Belohnung für die harte Arbeit, die der Rückraumrechte in den vergangenen Monaten und Jahren leisten musste.

Schließlich hatte er nach seinem Wechsel vom SC DHfK Leipzig zur SG Flensburg-Handewitt im Sommer 2020 ein unglaubliches Verletzungspech.

Semper mit schwerer Herzkrankheit

Den Anfang seiner Misere erlebte er noch zu Leipziger Zeiten. Kurz nach Weihnachten 2019 wurde bei ihm eine Herzmuskel-Entzündung festgestellt - mit gerade mal 22 Jahren. „Da braucht man schon kurz, um das zu verarbeiten“, sagte er Monate später im Bild-Interview.

Es folgte die Absage für die Europameisterschaft und ein vorsichtiger Weg zurück. Ganz behutsam wurde er wieder an die Belastung geführt und feierte Ende Februar sein Comeback. Lediglich drei Partien absolvierte er noch für die Sachsen, ehe die Saison wegen des Corona-Virus abgebrochen wurde.

In Flensburg sollte er dann in die Fußstapfen von Vereinslegende Holger Glandorf treten. Das Talent ließ sich davon nicht beeindrucken und fügte sich schnell ins neue Team ein.

Doch dann der Schock: Beim Champions-League-Spiel gegen Szeged blieb er nach einem Zweikampf liegen. „Ich hatte riesige Schmerzen, habe aber nicht daran gedacht, dass etwas Schlimmes passiert ist“, erinnerte sich Semper in der Fachzeitschrift Handballwoche.

Dann hörte er die Diagnose: Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Er fiel die restliche Saison aus und verpasste mit der WM erneut ein Großturnier.

Erneute Kreuzbandverletzung bei Semper

Der gebürtige Sachse schuftete hart in der Reha und wollte in seinem zweiten Jahr in Schleswig-Holstein voll durchstarten. Erneut machte ihm jedoch eine schwere Verletzung einen Strich durch die Rechnung. Er zog sich Mitte Oktober eine Teilruptur des Kreuzbandes zu - ausgerechnet in dem Knie, an der sich bereits zuvor verletzt hatte.

„Für Franz tut mir das unfassbar leid. Er hat sich ganz stark zurückgekämpft und in den Spielen, in denen er wieder auf der Platte stand, sofort Akzente gesetzt“, sagte SG-Coach Maik Machulla. (NEWS: Alles zur HBL)

Nach einer konservativen Therapie stand Semper nach der Winterpause wieder auf Platte. Dabei schmiss er sich von Beginn an wieder voll in die Zweikämpfe und erzielte wichtige Treffer. So kam er bereits drei Wochen nach seinem Comeback auf sieben Buden gegen die Top-Mannschaft aus Paris.

Diese Fähigkeit schätzt DHB-Trainer an Semper

Nicht zuletzt wegen solchen Leistungen erarbeitete sich Semper die Nachnominierung für die Nationalmannschaft. „Handballspezifisch zeichnet ihn ein sehr guter Wurf aus, von der Athletik her eine unglaubliche große Dynamik. Er kann mit sehr viel Power beide Seiten angreifen und sich in Zweikämpfe reinhauen“, lobte ihn Co-Trainer Erik Wudtke, der Semper aus der Jugend-Nationalmannschaft bereits bestens kennt.

Die rechte Hand von Bundestrainer Alfred Gislason schätzt aber noch eine andere Fähigkeit beim 25-Jährigen. „Franz hat immer eine gewisse Frechheit ausgezeichnet. Einer der immer so ein bisschen mehr darauf orientiert war, was es zu gewinnen gibt und nicht so viele Befürchtungen in sich trug, was es zu verlieren gibt. Solche handlungsorientierte Spielertypen, die können natürlich in besonderen Momenten im Spiel für uns sehr wertvoll sein, weil die diese Situationen stresstechnisch anders bewerten, als der Spieler, der sich in dem Moment Sorgen um das Gesamtgefüge macht“, schildert Wudtke.

Genau diese Qualität wollen die Trainer von ihm in den Partien gegen Schweden und Spanien sehen. Dort kann er befreit aufspielen, denn schließlich sind die Begegnungen im EHF Euro Cup bessere Trainingsspiele ohne den „Do-or-Die-Modus“, wie Wudtke feststellte.

Semper und der Traum von der WM

Dennoch wird Semper wohl mit viel Elan und Leidenschaft in die Partien gehen. Schließlich kann er noch auf den WM-Zug aufspringen. Dafür braucht es jedoch starke Leistungen, denn die Konkurrenz auf seiner Position ist groß. (NEWS: Alles zur WM)

Fabian Wiede, Kai Häfner, Christoph Steinert, David Schmidt, Dijbril M‘Bengue - sie alle wollen gerne zur WM im Januar reisen. Somit muss Semper abliefern, wenn er denn endlich wieder bei einem Großturnier das Nationaltrikot tragen will. Zuletzt war dies 2019 bei Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland der Fall.

Gleichzeitig dürfte er auch SG-Trainer Maik Machulla zeigen wollen, dass er mehr Spielanteile verdient. Zwar hält der Coach große Stück auf Semper und riet ihm sogar, nochmal ein Jahr in Leipzig zu spielen, doch bisher setzte er noch häufig auf den Norweger Magnus Röd, der zu den besten Rückraumrechten der Welt zählt.