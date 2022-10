Ski Alpin: Hoffnung für Matterhorn-Premiere im Weltcup

Am Matterhorn soll erstmals ein Weltcuprennen über eine Ländergrenze stattfinden © Imago

Die im Oktober anstehende Premiere der „Grand Becca“-Abfahrt am Matterhorn kämpft aktuell noch mit den Wetterbedingungen. Aber nun macht OK-Präsident Franz Julen Mut.

Der Präsident des Organisationskomitees legte sich nach der jüngsten Streckenbesichtigung mit dem viermaligen Gesamtweltcupsieger Pirmin Zurbriggen fest: „Die Gletscher-Passagen werden bis am Mittwoch fertig präpariert sein.“ Zudem gebe es im letzten Streckenabschnitt zwei Schnee-Depots. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

Matterhorn-Rennen sorgt schon vor Start für Zoff

Vor einer Woche waren die Prognosen noch deutlich schlechter. „Wenn wir in den nächsten Wochen nicht die nötige Unterstützung von der Natur erhalten, wird es am Monatsende keine Weltcuprennen geben“, befürchtete Trinkl. Zusätzlich erschwert wird die Präparierung der Piste durch das Verbot von Kunstschnee in bestimmten Streckenabschnitten. „Wir haben aus ökologischen Gründen vereinbart, dass die Gletscher-Passagen auf dieser Abfahrt nicht künstlich beschneit werden dürfen“, erklärte Diego Züger, Marketing-Chef von Swiss-Ski.