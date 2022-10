Wieder Kritik an Kimmich! Ex-Weltmeister Khedira mit Rat an Bayern-Star

Die Debatte um die Spielweise von Joshua Kimmich hält weiter an - nun hat sich mit Sami Khedira ein ehemaliger Weltmeister in die Diskussion eingeschaltet.

Khedira: Das wäre das Ziel bei Kimmich

Kimmich solle „lieber mal 750 Meter in einem Spiel weniger laufen und dafür an der richtigen Position stehen“, erklärte Khedira, der Kimmich allerdings auch als „Weltklassespieler“ bezeichnete, an dem es kaum etwas auszusetzen gebe.