Nordische Allianz bewirbt sich um Frauenfußball-EM 2025

Eine nordische Allianz aus Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland hat am Mittwoch offiziell ihre Kandidatur für die Ausrichtung der Frauenfußball-EM 2025 präsentiert.

Das Finale der "Nordics 2025" soll laut der Präsentation in Stockholm ausgetragen werden. Auch die anderen drei Hauptstädte - Oslo, Kopenhagen und Helsinki - sind als Spielorte eingeplant. Hinzu kämen Odense, Göteborg, Trondheim und Tampere.

Die vergangene EM fand in diesem Sommer in England statt, mit einem Jahr Verspätung wegen der Corona-Pandemie. Die Gastgeberinnen hatten sich im Finale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland durchgesetzt. Nächstes Highlight ist die WM 2023 in Australien und Neuseeland.