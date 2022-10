Sportwetten: Freiburg und Union favorisiert

Freiburger als Favoriten in der Europa-League © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Der Sportwettenanbieter bwin sieht am Donnerstag gute Karten für die deutschen Vereine im Fußball-Europapokal. Ein Sieg des SC Freiburg beim FC Nantes in der Europa League ist mit der Quote 20,5:10 notiert, der Gruppensieg wird mit 11,2:10 nur noch als Formsache eingeschätzt.