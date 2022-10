UFL: Neue Videoclips aufgetaucht! Gameplay-Test gewährt neue Einblicke

UFL soll im Jahre 2023 erscheinen © Strikerz Inc.

Strikerz Inc. CEO Eugene Nashilov hat Ausschnitte eines internen Spieletests veröffentlicht. Die Szenen gewähren neue Einblicke über den aktuellen Stand der Fußball-Simulation.

Endlich wieder Neues aus dem Hause Strikerz Inc.! Der Publisher der Fußball-Simulation UFL hat in Person von CEO Eugene Nashilov ein kurzes Video eines internen Spieletests veröffentlicht.

Der Geschäftsführer postete den Clip auf seinem Twitter-Kanal und gewährte den Fans so erneut einen Einblick in das Game, welches im Jahre 2023 erscheinen soll und Marktführer FIFA - bzw. in Zukunft EA Sports FC - den Kampf ansagen wird.