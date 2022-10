3. Liga: Hier laufen die Spiele ab nächster Saison im TV und Stream

Die Gesamterlöse für die Klubs steigen von 15,65 auf 26,2 Millionen Euro pro Saison. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Drittliga-Spiele auch weiterhin im Free-TV?

Die Rechte an der künftigen Highlight-Berichterstattung haben sich ARD, ZDF, Sky und DAZN gesichert. Wie in der Bundesliga und der 2. Liga wird auch in der 3. Liga künftig das bei den Fans ungeliebte Montagsspiel wegfallen.