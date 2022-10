La Liga: "Messi hat die unverschämtesten Dinge gesagt": Ex-Real-Keeper mit Klartext über Ronaldo, Messi & Raúl

Messis Barca-Rückkehr nimmt Formen an

Jerzy Dudeks schonungslos ehrliche Aussagen aus seiner Autobiografie kursieren aktuell wieder in der spanischen und italienischen Presse. Sie lassen Lionel Messi in einem schlechten Licht dastehen.

Der frühere Liverpool- und Real-Madrid-Torhüter Jerzy Dudek sorgt aktuell für Schlagzeilen. Schonungslos ehrliche Aussagen über Lionel Messi und Co. aus seiner 2016 erschienenen Autobiografie kursieren derzeit wieder in der italienischen und spanischen Presse. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

Vor allem mit Hinblick auf die großen Namen wie Messi, Cristiano Ronaldo und Raúl war der Pole bemerkenswert offen und wurde deutlich. Allen voran ist der Argentinier dem 49-Jährigen während seiner Zeit in Madrid negativ aufgefallen.

„Messi hat unverschämte Dinge gesagt“

„Er war sehr provozierend, genau wie Barcelona und sein Trainer Pep Guardiola“, wird von der italienischen Zeitung Il Posticipo aus Dudeks Biografie zitiert. „Sie waren immer darauf aus, einen zu nerven, was ihnen oft in Perfektion gelang. Das tat José Mourinho und dem gesamten Team weh.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Bestimmte Worte von Messi während eines Clásico sind immer noch in Dudeks Gedächtnis.

„Ich habe gesehen und gehört, wie Messi die unverschämtesten Dinge zu Pepe und Sergio Ramos gesagt hat, über die man nicht einmal nachdenken kann“, erinnerte sich der Pole, der sich in Messi täuschte. „Man kann sich nicht vorstellen, was aus dem Mund einer Person kommen kann, die so ruhig und nett wirkt.“