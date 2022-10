PSG-Knall um Kylian Mbappé: Was hat Robert Lewandowski damit zu tun?

„Mbappé-Bombe!“ titelte die spanische Sportzeitung Marca am Dienstagabend.

Superstar Kylian Mbappé will PSG schon im Winter verlassen , so die Info, die auch vom französischen Radiosender RMC Sport und von ESPN unter die Leute gebracht wurde. Und das, obwohl er seinen Vertrag erst im Mai nach ewigem Hickhack und mit großem Brimborium verlängert hatte.

Mbappé fühle sich von PSG betrogen, so heißt es. Versprechungen, die ihm bei seiner Verlängerung gemacht wurden, seien nicht eingehalten worden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Und da kommt plötzlich der Name Robert Lewandowski ins Spiel. Wie das französische Fachblatt L‘Équipe berichtet, wurde Mbappé zugesichert, dass ein echter Neuner verpflichtet werden würde, an dessen Seite er noch besser zur Geltung komme. Absoluter Wunschkandidat des Klubs und von Mbappé selbst: Robert Lewandowski!

Mbappé-Knall wegen Robert Lewandowski?

PSG wähnte sich zwischenzeitlich auch in der Pole Position und machte Mbappé so Hoffnungen, doch am Ende ging der polnische Torjäger bekanntlich zum FC Barcelona. Frust-Alarm bei Mbappé!