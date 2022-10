Mats Hummels attackiert Mannschaft: So denken die BVB-Kollegen darüber

So reagiert Brandt auf die Hummels-Schelte

Mats Hummels kritisiert die BVB-Mannschaft nach dem verpassten vorzeitigen Achtelfinaleinzug schonungslos. Doch was denken seine Mannschaftskameraden über sein hartes Urteil?

Statt das Achtelfinal-Ticket am Mittwochabend mit einem Sieg vor heimischer Kulisse gegen den FC Sevilla vorzeitig zu lösen, kam die Dortmunder Mannschaft nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus - und muss jetzt nachsitzen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Bellingham: „Wir waren heute nicht mental auf der Höhe“

Jude Bellingham, der von Hummels aufgrund seines unbändigen Siegeswillens und seiner Einstellung ein Lob erhielt („Wenn jemand so viel investiert, darf man auch meckern. Da habe ich lieber einen wie ihn, der fünfmal meckert als einen, der gar nichts sagt“), pflichtete dem Weltmeister von 2014 bei: „Mats hat definitiv recht. Wir müssen schon am Sonntag gegen Union anders auftreten.“

Der Jung-Star sei sich aber nicht sicher, ob es ein grundlegendes Problem sei, dass man „zu sexy“ spiele. „Wir haben zu viele Bälle weggegeben und waren nicht präzise genug“, befand der englische Nationalspieler. „Wir waren heute nicht mental auf der Höhe und waren nicht so in Form wie in den letzten Spielen.“