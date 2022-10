Europapokal: Union und Freiburg wollen Form bestätigen

Der SC Freiburg und Union Berlin wollen in der Europa League ihre Erfolgsserie ausbauen, der 1. FC Köln hofft in der Conference League auf Revanche.

Die Freiburger erlebten international einen Start nach Maß. Nach drei Spielen steht das Team von Trainer Christian Streich mit neun Punkten auf Platz eins der Gruppe G. Wettbewerbsübergreifend ist der Sport-Club, der in der Bundesliga von Rang zwei grüßt, sogar seit zehn Spielen ungeschlagen.

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin benötigte indes mehr Anlaufzeit im Europapokal. Nach zwei Niederlagen feierten die Köpenicker vergangene Woche in Malmö (1:0) ihren ersten Sieg und haben noch alle Chancen, mindestens den zweiten Platz zu erreichen. Abwehrspieler Robin Knoche will "die Leistung aus dem Hinspiel bestätigen". Doch nach den massiven Fanausschreitungen in Schweden richten sich die Blicke auch auf das Geschehen abseits des Platzes.