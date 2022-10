Müller: Diskussion über Neuner "war programmiert"

Dies sei „auf jeden Fall programmiert“ gewesen, schließlich habe der Verein „den nach Gerd Müller erfolgreichsten Stürmer der Bundesliga-Geschichte abgegeben“, sagte der Nationalspieler in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Müller ergänzte, es habe sich im vergangenen Sommer aber auch „eine Chance“ ergeben, „die der Verein ergriffen hat: dass er bei der Marktlage Lewy verkauft - und dafür einen überragenden Spieler von der Qualität eines Sadio Mané zum FCB holt“. Trainer Julian Nagelsmann habe in Leipzig zudem „ein Spielsystem gepflegt mit vielen variablen Spielern vorne“.

Durch den Abgang Lewandowskis zum FC Barcelona befinde er sich selbst in einem „Anpassungsprozess, denn wir schießen jetzt andere Tore als früher“.

Müller: Das kann nun auch öfters vorkommen

Ein abschließendes Urteil zum Spiel ohne Mittelstürmer will sich Müller noch nicht erlauben. Noch sei es zu früh, um die Systemumstellung bewerten zu können. "Es bleibt also spannend, aber ich bin zuversichtlich", sagte er, räumte aber ein, dass zumindest in der Bundesliga die Zwischenbilanz mit zuletzt vier Unentschieden und einer Niederlage nicht gut sei. "Für unsere Ansprüche sind diese Ergebnisse absolut zu wenig."