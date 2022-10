Motorradstar Victor Steeman stirbt mit 22 Jahren - und rettet durch Organspende fünf Menschen

Der niederländische Motorradfahrer Victor Steeman ist seinen schweren Verletzungen nach einem Sturz bei einem Rennen der Supersport-300-Weltmeisterschaft in Portimao erlegen.

Mit nur 22 Jahren verstarb er am Dienstag, wie seine Familie in einem Statement mitteilte. Am Samstag war er auf seiner Kawasaki gestürzt, nachdem er mit Jose Perez Gonzalez kollidiert war. (NEWS: Alles zum Motorsport)