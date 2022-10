Tennis: Federer-Abschied in Basel verschoben

„Ich danke den Swiss Indoors für ihre Bereitschaft, mich dieses Jahr in Basel zu empfangen. Ich habe versucht, alles zu verarbeiten, was in letzter Zeit passiert ist. Die Feier zu Hause in Basel wird eine ganz besondere Bedeutung haben und kommt für mich nun zu kurz nach London“, wird Federer in der offiziellen Mitteilung zitiert.