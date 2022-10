Dortmund: Haller hat "Zeitplan im Kopf" - zweite Operation steht aber im Raum

Sébastien Haller spricht über seinen Comeback-Zeitplan, gibt ein Update zu seinem aktuellem Zustand und liefert Einblicke in seine Behandlung. Außerdem verrät er, warum er sich trotz seiner Erkrankung glücklich schätzt.

Sébastien Haller hat ein Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand sowie Einblicke in seine Behandlung gegeben und über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt gesprochen.

So gab der im Sommer von Ajax Amsterdam zum BVB gewechselte Stürmer in einem Interview mit der UEFA an, dass es ihm gut gehe und seine Chemotherapie wie gewünscht verlaufe. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)