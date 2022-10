"Einfach mal Luppen": Kroos-Brüder sehen Union Berlin vor Borussia Dortmund

In ihrem Podcast „Einfach mal Luppen“ blicken die Brüder Toni und Felix Kroos auf die Lage an der Tabellenspitze der Bundesliga. Für Union Berlin gibt es lobende Worte, während die Dortmunder Offensivabteilung kritisch beäugt wird.

An der Spitze der Bundesliga geht es so eng zu wie schon lange nicht mehr.

Felix Kroos sieht „aktuell keine Mannschaft, die vorneweg marschiert.“ Grund genug für die Brüder Kroos, die Spannung an der Spitze in ihrem wöchentlichen Podcast „Einfach mal Luppen“ genauer unter die Lupe zu nehmen.

Und auch Ex-Nationalspieler Toni Kroos sieht den ärgsten Gegner der Bayern ebenfalls in den Berlinern: „Wenn das jemand ne Zeitlang mitmachen kann, würde ich auch sagen Union.“

Underdogs fordern Bayern

Felix Kroos, der selbst von 2016 bis 2020 an der Alten Försterei spielte, kann mehrere Gründe für den Lauf der Eisernen erkennen. Ein Vorteil von Union sei die mannschaftlichen Geschlossenheit. In Berlin lebe man „mehr von der Spielidee als von einzelnen Spielern.“

Auch die Freiburger um Trainer Christian Streich werden in „Einfach mal Luppen“ in den Kreis der Favoriten aufgenommen. Ein Vorteil für die Underdogs sei speziell in dieser Saison, dass sie weniger Nationalspieler abstellen müssen und die WM-Pause daher besser verkraften könnten.