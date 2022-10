Anzeige

Werner nach Sieg in Glasgow: "Sehr gute Chancen" Werner sieht „sehr gute Chance“

Matchwinner Timo Werner geht nach dem 2:0 (0:0)-Sieg von RB Leipzig bei Celtic Glasgow optimistisch in den Endspurt um das Achtelfinal-Ticket in der Champions League.

„Jetzt geht es in Warschau gegen Donezk wahrscheinlich um den zweiten Platz. Wenn wir das Spiel zumindest nicht verlieren, haben wir sehr gute Chancen“, sagte Werner nach der Partie in Glasgow am Dienstag bei DAZN.

Nach dem zweiten Saisonsieg sprang RB mit nun sechs Punkten auf Rang zwei der Gruppe F und liegt einen Zähler vor Schachtjor Donezk. Gruppenerster ist Real Madrid mit zehn Punkten. Somit hat RB in den verbliebenen beiden Spielen in Leipzig gegen Real (25. Oktober) und in Warschau gegen Donezk (2. November) alle Optionen auf das Weiterkommen.

Werner: Musste nur noch „Schädel hinhalten“

Werner hatte die Leipziger mit einem späten Kopfballtor (75.) auf die Siegesstraße gebracht und lobte Flankengeber Andre Silva.

„Der größte Anteil an dem Tor gehört Andre Silva, den flankt er mir perfekt auf den Kopf“, so Werner, der selbst das 2:0 von Emil Forsberg (84.) aufgelegt hatte: „Da war es nicht mehr schwierig den Schädel hinzuhalten. Ich freu mich, dass wir heute wieder gewinnen konnten, so kann es weitergehen.“